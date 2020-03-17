Достался ли Афганистан талибам? Что ждет страну после ухода американцев

Возгласы "Аллах акбар", парад на улицах и сцены массового веселья — так приверженцы "Талибана", радикальной исламистской организации, запрещенной в России, встретили новость о мире с американцами. 29 февраля самая могущественная держава мира с одной стороны и преступная террористическая группировка с другой подписали первый в их истории равноправный договор. По нему США выводят свои войска из Афганистана в обмен на отказ талибов от связей с "Аль-Каидой" (запрещена в России — прим. ТАСС) и любых антиамериканских действий, включающих насилие. Соглашение оставляет исламистам возможность укрепиться против своего главного противника — законной власти. В обозримом будущем Кабулу придется иметь дело с ними один на один. О чем договорились

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Талибы рассматривают в бинокль афганскую столицу? Захватывают крупные города и устанавливают там свои порядки? США рассчитывают, что этого не случится. Однако гарантии не может делать никто. С марта 2020 года начинается постепенный вывод американских войск из Афганистана, где в начале месяца они уже освободили две базы в провинции Гильменд. К июлю число американцев в среднеазиатской стране должно сократиться с 13 000 до 8600. Дальнейшее зависит от действий талибов: если Вашингтон останется ими доволен, то спустя 14 месяцев военных под звездно-полосатым флагом не останется в Афганистане совсем. Испытательный срок, данный американцами исламистам, очень смущает наблюдателей. Широкую публику о его условиях не ставят в известность. К соглашению прилагаются секретные протоколы, в которых указывается, при каких обстоятельствах сделка с талибами утратит силу. На деле речь идет о степени оставленной исламистам свободы: с какой силой они смогут атаковать афганские власти, чтобы не испортить при этом отношения с американцами. То, что талибы обязательно будут испытывать Кабул на прочность, не вызывает сомнений. Только за первую неделю, прошедшую после сделки, в Афганистане зафиксировали 80 вооруженных инцидентов — талибы ответственны за большую часть из них. Отказаться от своих партизанско-террористических методов исламисты не могут. На этой основе строится стратегия "Талибана", мечтающего вернуться к власти, утраченной им после вторжения США и их союзников почти 19 лет назад. С тех пор талибы повторяют, что новые афганские власти не более чем марионетки американцев, бессильные без посторонней помощи. Устраивая нападения на КПП, военные объекты и гражданскую инфрастуктуру, мятежники-фундаменталисты стремятся подтвердить свои обвинения делом. На кону симпатии афганской молодежи, ведь исламистское движение для своего джихада отчаянно нуждается в живой силе. Талибы заявляют о победе

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Необходимость действовать с оглядкой на сторонников заставляет талибов чередовать мирные предложения с угрозами и нападениями. В сентябре 2019 года соглашение группировки с американцами сорвалось в последний момент из-за теракта, в результате которого погиб американец. Ответственность на себя взяли талибы. Разгневанный Дональд Трамп отменил встречу, для которой все было готово: она должна была состояться в резиденции американских президентов в Кэмп-Дэвиде. Однако позволить себе договариваться с американцами без опасных зигзагов в тактике боевики не могут. Их цель — убедить необразованную сельскую молодежь, что США уходят из Афганистана под давлением их нескончаемых атак. Поэтому и из сделки 2020 года талибы попробовали извлечь максимум выгоды, сопровождая переговоры заявлениями, задевающими американцев. "Даже если мы и не говорим, что США побеждены в Афганистане, это все равно секрет Полишинеля. То, что они проиграли, не вызывает сомнений ни у кого", — заявил один из лидеров группировки "Сеть Хаккани" (прямые союзники талибов, группировка запрещена в России — прим. ТАСС) Анас Хаккани. Главный уполномоченный талибов по переговорам с американцами Шер Мохаммад Аббас Станекзаи сообщил о "дне победы, которая пришла с помощью Аллаха". Лидер движения Хайбатулла Ахундзада назвал произошедшее "торжеством всех мусульман". Однако, отзываясь о США как о побежденных и продолжая стычки с правительственными войсками, талибы вынуждены держать в уме взятые на себя обязательства — и маневрировать. Под давлением американцев они дали согласие на переговоры с Кабулом при условии, что тот освободит 5000 талибских пленников. После продолжительных размышлений афганские власти ответили на это предложение согласием. Однако талибы все равно оттягивают начало переговоров, требуя, чтобы всех захваченных освободили одновременно и подозревая, что президент Афганистана Ашраф Гани намеревается смошенничать: выдать одних заключенных за других. И все-таки вести партизанскую войну, как прежде, совсем отказавшись от взятых на себя обязательств, они больше не могут. Тогда ведь плоды победы будут потеряны, а американцы вернутся. Борьба на выживание Двусмысленная ситуация, в которой оказались талибы, может сыграть с ними злую шутку. Востоковед, ведущий эксперт российского центра изучения Афганистана Андрей Серенко рассказал ТАСС, что исламистов ожидает развилка: либо приток молодежи под впечатлением от ухода американцев и решительные успехи в борьбе с правительственными войсками, либо внутренний кризис, вызванный необходимостью соблюдать свою часть соглашения. При этом негативное для талибов развитие событий вероятнее. "Талибан привык действовать в формате террористического джихада. Теперь исламисты рискуют оказаться заложниками соглашений с США. Возникает фактор, который будет ограничивать их действия! А это внесет внутренний разлад в их ряды. Для многих фракций талибов ограничения могут оказаться неприемлемыми. Если руководство "Талибана" не продемонстрирует сейчас впечатляющих успехов в борьбе с Кабулом, то обязательно последуют внутренние расколы", — прогнозирует Серенко.

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По его словам, ситуация, сложившаяся в Афганистане, не благоприятствует быстрому продвижению талибов, а скорее обещает им тупик. В 2019 году экстремисты вынуждены были отступать под давлением регулярной армии, растеряв часть территории и сторонников. В таких обстоятельствах быстро нанести существенный урон Кабулу будет сложно: для этого не хватит бойцов. "Все же я думаю, что талибы попробуют предпринять знаковую военную операцию — захватить один из крупных городов. И скорее всего, при этом потерпят поражение", — предположил в разговоре с ТАСС Серенко, считающий успех "Талибана" на переговорах с США временным и "пирровым". "Победить афганские войска талибам не удастся: для этого не хватит ресурсов", — считает востоковед. Бывший политический советник делегации ЕС в Пакистане Жорж Лефевр рассказал ТАСС, что ожидает от талибов затяжной борьбы с афганским правительством на выживание. "Я не думаю, что состоится фронтальная атака Кабула. Это не в духе их стратегии. И моджахеды времен боевых действий против СССР тоже не поступали так. Скорее другое: талибы будут пытаться захватывать территорию в сельской местности, где далеко не все к ним настроены враждебно. Талибы будут совершать нападения на большие города, такие как Кундуз, чтобы поддержать давление на власти, притом достаточно быстро отступать из центра на окраины этих же городов. Общая цель — захватывать территорию и ждать, пока города не падут к их ногам как спелые фрукты. Это типичная для Афганистана стратегия: взятие Кабула моджахедами в 1992 году и самими талибами в 1996-м развивались по схожему сценарию", — рассуждает ориенталист. Между западной моделью и традициями

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