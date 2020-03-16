Арбитраж в Гааге отказался выносить решение по Крыму в разбирательстве между РФ и Украиной

ГААГА, 16 марта. /ТАСС/. Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между РФ и Украиной. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в понедельник самим арбитражем.

В них отмечается, что арбитраж не обладает юрисдикцией в разбирательстве по существу в той части, где "в обязательном порядке требуется решение... по суверенитету одной из сторон над Крымом". "В результате арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом", - говорится в документе.

Как утверждается, данная позиция "влияет на многие, но не на все требования", выдвинутые Украиной в рамках разбирательства.

С учетом этого Киеву предлагается до 20 ноября представить отредактированную версию своих требований, после чего у Москвы будет время до 20 августа 2021 года на подготовку ответа.

Украина инициировала данный спор с РФ 16 сентября 2016 года. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Российская сторона эти обвинения отвергает.

В полном объеме меморандум был передан Киевом международному арбитражу 19 февраля 2018 года. В мае 2018 года Россия подала предварительные возражения, в которых подчеркивалось, что арбитраж не обладает необходимой юрисдикцией по данному делу. Решение именно по этому вопросу опубликовано в понедельник судом. В нем также говорится, что возражения РФ, что арбитраж не обладает юрисдикцией по рассмотрению требований Украины, касающихся деятельности в Азовском море и Керченском проливе, носят не полностью предварительный характер и будут рассмотрены в ходе разбирательства по существу. Другие возражения РФ, касающиеся юрисдикции, отклоняются.