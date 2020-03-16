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В парламенте Молдавии сформировано большинство из социалистов и демократов

Новое большинство будет проводить сбалансированную вешнюю политику, сообщили в правительстве

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Парламент Молдавии сформировал большинство из Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ), последуют также перестановки в правительстве. Соответствующее соглашение подписали в понедельник председатель законодательного органа, глава ПСРМ Зинаида Гречаный и лидер ДПМ Павел Филип.

"Мы договорились о формировании парламентского большинства и подписываем соглашение <…> Это подразумевает создание платформы социал-демократической направленности", - сказала Гречаный. По ее словам, новое большинство будет проводить сбалансированную вешнюю политику. "Мы обязались выполнять соглашение об ассоциации с ЕС, а также все международные договоренности, которые были заключены до сих пор", - отметила она.

Как сказал Филип, соглашение предусматривает, что в правительство Иона Кику войдут пятеро представителей ДПМ. Они возглавят министерства обороны, образования, экономики, а также МИД. Кроме того, представитель ДПМ займет пост вице-премьера и главы Бюро по реинтеграции страны.

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