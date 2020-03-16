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Кризис на Украине

Силы ДНР перехватили украинский разведывательный беспилотник

Его посадили вблизи Горловки

ДОНЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Расчет комплекса радиоэлектронной борьбы Народной милиции ДНР перехватил управление и успешно посадил на своей территории вблизи Горловки украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат. Об этом в понедельник сообщили в оборонном ведомстве республики.

"Для корректировки огня киевские силовики применили беспилотный летательный аппарат, который был своевременно обнаружен расчетом комплекса РЭБ "Террикон М2Н" и умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен, беспилотник успешно приземлен", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, украинская армия регулярно их задействует.

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