В Сербии могут ввести комендантский час

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Сербии введет в стране комендантский час и полностью ограничит свободу перемещения, если граждане не прислушаются к рекомендациям медиков. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер страны Ана Брнабич.

"Полностью запретим перемещение и ограничим свободу передвижения, если люди не прислушаются к рекомендациям. Не вынуждайте нас вводить полицейские и военные патрули", - заявила она.

Глава кабмина возмутилась тем, что, несмотря на введение чрезвычайного положения в стране, в Белграде утром наблюдались большие автомобильные заторы, а множество людей как обычно ехали по своим делам.

"Вы посмотрите - полные кафе молодежи, все куда-то едут, не понимаю, куда можно ехать, если вам сказали не выходить. Масса пожилых людей в магазинах, нам придется запретить выходить на улицу людям старше 65 лет. Люди, то же самое было в Италии, теперь там умерли 2 тыс., и все сидят дома, нам что, нужно 2 тыс. смертей, чтобы начать выполнять рекомендации?" - задалась вопросом премьер.

Брнабич рассказал, что Сербии поступила помощь из КНР, которую ранее запросил президент страны Александар Вучич. "Поступила большая помощь из Китая. Поступили тесты на определение коронавируса, ожидаем новых пакетов помощи в ближайшее время". - сообщила она.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 55. Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение, школы и учебные учреждения закрыты до конца учебного года. Случаи заражения были выявлены также в Боснии и Герцеговине. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению. Единственной страной, где до сих пор официально не зафиксирован ни один случай вируса на Балканах и в Европе, остается Черногория.