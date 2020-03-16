В Армении ввели режим чрезвычайного положения

ЕРЕВАН, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса. Заседание кабмина транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"С 16 марта до 14 апреля на территории Армении вводится чрезвычайное положение. В целях обеспечения выполнения решения правительства будет создана комендатура под руководством вице-премьера Тиграна Авиняна", - отметил премьер-министр Никол Пашинян.