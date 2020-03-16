Малайзия запрещает въезд в страну иностранцев

СИНГАПУР, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Малайзии вводит полный запрет на прибытие в страну иностранцев, в том числе туристов. Об этом объявил в понедельник в телеобращении премьер-министр Мухиддин Яссин.

"В связи с опасностью распространения коронавируса вводится полный запрет на приезд граждан других государств", - сказал глава правительства. Премьер также сообщил, что "гражданам Малайзии запрещается выезд за рубеж". По его словам, "все возвращающиеся из других стран малайзийцы будут помещаться на двухнедельный карантин".

Он также отметил, что "правительство вводит полный запрет на проведение публичных мероприятий, в том числе религиозных, культурных и спортивных".

Помимо этого, премьер объявил, что с 18 по 31 марта будут закрыты все университеты, религиозные, частные и государственные школы, а также дошкольные учреждения.

На сегодняшний день в Малайзии зафиксировано 553 инфицированных вирусом.