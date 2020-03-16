Президент Молдавии предложил объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил ввести чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса. С такими словами он выступил в понедельник в обращении к гражданам.

"Принял решение попросить правительство обратиться к парламенту для объявления чрезвычайной ситуации. Надеюсь, что сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям и правительство согласятся с этим решением, чтобы до вечера парламент собрался на внеочередное заседание и одобрил его. Власти должны получить возможность действовать быстрее и решительнее", - сказал Додон, отметив, что это необходимо для того, чтобы эффективнее бороться с распространением заболевания. По его словам, меры, которые до сих пор предпринимались, способствовали его сдерживанию.

"Мы быстрее, чем другие страны, закрыли авиасообщение, границы. Мы попросили поддержки у внешних партнеров. Россия, Румыния, Китай, США и другие страны уже отреагировали на наши просьбы", - сказал Додон. При этом он отметил, что страна еще уязвима, поэтому сейчас важно бороться с вирусом. Глава Молдавии призвал граждан соблюдать предписания властей, так как пик распространения заболевания придется на ближайшие две недели. Он подчеркнул, что власти готовы к развитию самого экстремального сценария, при котором число заболевших может превысить 1,5 тыс., для которых оборудуются клиники не только в столице, но и в других городах. Также он призвал тех, кто возвращается домой из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, строго соблюдать правила введенного в стране карантина.

В Молдавии зарегистрировано 23 заболевших коронавирусом, первый случай заражения, как и подавляющее большинство остальных, был зафиксирован среди прибывших из Италии, куда в поисках работы уехали в общей сложности около 200 тыс. молдавских граждан. С 17 марта правительство Молдавии закрыло наземную границу, а также приостановило авиасообщение со всеми странами. В стране закрыты школы и детские сады, отменены массовые мероприятия, закрыты магазины, кроме продовольственных и аптек.