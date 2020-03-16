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Распространение коронавируса нового типа

Республика Сербская объявила режим ЧС

Число случаев заражения в Боснии и Герцеговине возросло до 23

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) объявило в понедельник режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина, сообщил представитель пресс-службы правительства.

"В ходе заседания правительства провозглашена чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Ранее президент РС Желька Цвиянович сообщила о том, что республика введет чрезвычайное положение. Для этого кабмин объявит режим ЧС, после чего парламент провозгласит чрезвычайное положение. Ранее второй энтитет Боснии и Герцеговины - Федерация Боснии и Герцеговины объявил режим бедствия в связи с коронавирусом. Подобные меры дают правовые основания действовать по всем ключевым вопросам по сокращенной процедуре, включая закупки оборудования, организацию рабочих кадров.

Число случаев заражения в Боснии и Герцеговине возросло до 23. Вирус также выявлен в ряде балканских стран, включая Сербию, Северную Македонию, Хорватию и Словению. Единственной страной, где до сих пор официально не зафиксирован ни один случай вируса на Балканах и в Европе, остается Черногория. Ранее чрезвычайное положение ввела соседняя Сербия.

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Распространение коронавируса нового типа
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