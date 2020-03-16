В ПАСЕ подтвердили отмену весенней сессии из-за коронавируса

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была состояться в конце апреля в Страсбурге, отменена в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в понедельник в распоряжение ТАСС.

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"Весенняя сессия ПАСЕ, намеченная на 20-24 апреля, отменена из-за эпидемии коронавируса", - отмечается в коммюнике.

"Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс проконсультировался с Бюро ассамблеи перед тем, как принять это решение, которое направлено на то, чтобы обеспечить безопасность и хорошее самочувствие членов ПАСЕ, гостей и персонала ассамблеи", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что данное решение "учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств - членов Совета Европы, и соответствует мерам, принятым Францией".

Ранее ассамблея сообщала о решении отложить минимум до конца марта все заседания комиссий.

По данным Главного управления здравоохранения Франции на вечер воскресенья, в стране от болезни, вызываемой коронавирусом, умерли 127 человек. Инфицированы 5423, при этом 400 человек находятся в тяжелом состоянии.