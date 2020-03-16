Си Цзиньпин пообещал Италии дополнительно группу специалистов для борьбы с коронавирусом

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в ходе беседы с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал Риму направить еще одну группу специалистов для борьбы с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщил МИД Китая.

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"Трудности Италии - наши собственные проблемы, поэтому Китай дополнительно направит вам группу медицинских экспертов", - приводится слова Си Цзиньпина на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Как отметил глава государства, Пекин намерен предоставить Риму дополнительную партию медикаментов и прочую гуманитарную помощь. "Мы готовы к взаимодействию с Италией, к международному сотрудничеству", - добавил председатель КНР.

Он подчеркнул, что Китай заинтересован в активизации проектов инициативы "Один пояс - один путь", в укреплении существующих двусторонних контактов. "Я уверен, что объединенными усилиями в ходе борьбы с пневмонией наши традиционные дружественные связи еще более окрепнут", - подытожил он.

12 марта из Шанхая на север Италии отправилась команда китайских специалистов, вместе с которыми был отправлен гуманитарный груз - медикаменты и оборудование. Одна из ключевых задач специалистов КНР - передать опыт итальянской стороне для эффективной борьбы с распространением пневмонии.