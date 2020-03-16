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Распространение коронавируса нового типа

Президент Гватемалы объявил о закрытии границ из-за коронавируса

Эта мера будет действовать 15 дней

ТАСС, 16 марта. Власти Гватемалы приняли решение о закрытии границ страны для иностранцев до конца марта во избежание распространения коронавируса. Об этом в понедельник заявил президент республики Алехандро Джамматтеи.

"Мы закрываем границы страны на ближайшие 15 дней, последний авиарейс будет принят сегодня до полуночи", - отметил глава государства на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter. По словам лидера Гватемалы, сухопутные границы разрешено будет пересекать возвращающимся на родину гватемальцам и иностранцам, постоянно проживающим в республике.

По данным властей страны, на данный момент на ее территории зарегистрировано шесть случаев заражения.

Теги
ГватемалаДжамматтеи, АлехандроРаспространение коронавируса нового типа
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