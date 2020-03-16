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Распространение коронавируса нового типа
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Канада закрывает границы

Международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта

ОТТАВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение о закрытии границ в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в специальном обращении к нации, которое транслировали все канадские телеканалы.

"Мы закрываем границы", - сказал он, уточнив, что граница останется открытой для канадцев и людей, имеющих вид на жительство в Канаде, дипломатов и членов экипажей самолетов.

При этом международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта - в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинРаспространение коронавируса нового типа
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