Канада закрывает границы

ОТТАВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение о закрытии границ в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в специальном обращении к нации, которое транслировали все канадские телеканалы.

"Мы закрываем границы", - сказал он, уточнив, что граница останется открытой для канадцев и людей, имеющих вид на жительство в Канаде, дипломатов и членов экипажей самолетов.

При этом международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта - в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто.