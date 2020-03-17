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Распространение коронавируса нового типа

США отменили крупнейшие в 2020 году учения в Африке из-за коронавируса

В учениях должны были принять участие 4 тыс. военнослужащих США и 5 тыс. военнослужащих африканских стран

ПРЕТОРИЯ, 16 марта. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило об отмене международных учений African Lion 2020 в Северной и Западной Африке в связи с распространением нового коронавируса. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте АФРИКОМ.

"После тщательного анализа складывающейся ситуации принято решение отменить учения African Lion 2020", - говорится в пресс-релизе. В нем подчеркивается, что данный шаг сделан из-за предосторожности и после консультаций с участниками учений и партнерами из стран Африки в связи с ограничениями международных поездок, вызванными новым коронавирусом.

Учения African Lion 2020 должны были начаться 23 марта на территории Марокко, Туниса и Сенегала и завершиться 2 апреля. По словам командующего Армией США в Африке генерал-майора Роджера Клотье, в учениях должны были принять участие 4 тыс. военнослужащих США и 5 тыс. военнослужащих африканских стран.

Отмена учений произошла в момент, когда Пентагон проводит широкий пересмотр своей стратегии и присутствия в Африке. Сейчас на африканском континенте находятся 6 тыс. военнослужащих США. Почти половина из них размещена на базе Кэмп-Лемонье в Джибути. В соседних Кении и Сомали находятся до тысячи военнослужащих. Еще 1,4 тыс. человек развернуты в Западной Африке.

С конца минувшего года АФРИКОМ разрабатывает новую модель присутствия Вооруженных сил США в Африке. Ожидается, что она будет готова к концу предстоящей весны. Уже стало известно, что одним из предпочтительных вариантов является дальнейшее сокращение присутствия ВС США в Западной Африке.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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