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Абэ заявил, что очень хочет провести Олимпиаду, но не знает, получится ли

Идея ее проведения Олимпиады без зрителей была ранее категорически отвергнута японскими властями

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе видеоконференции лидеров стран Группы семи заявил, что очень хочет провести Олимпиаду, которая должна пройти в Токио этим летом. Об этом сообщил в понедельник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"[Премьер-министр Синдзо Абэ] рассказал, как он хочет провести Олимпиаду в Токио, но не знает, получится ли. Он считает, что это вопрос для всего мира, - цитирует Кадлоу пресс-пул Белого дома. - Президент США Дональд Трамп пожелал ему удачи, мы все его [поддерживаем]".

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идея проведения Олимпиады без зрителей была на прошлой неделе также категорически отвергнута японскими властями.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, ДональдОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
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