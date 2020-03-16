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Распространение коронавируса нового типа

Коста-Рика объявила чрезвычайное положение и закрыла границы

С 18 марта по 12 апреля в Коста-Рику смогут въезжать только граждане страны и иностранцы, имеющие там вид на жительство

МЕХИКО, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Коста-Рики объявило в стране чрезвычайное положение из-за нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении властей.

"Мы издали указ о чрезвычайном положении, чтобы лучше справляться с ситуацией", - говорится в документе. Это решение позволит властям быстрее принимать меры административного и финансового плана, необходимые для реагирования на распространение заболевания. Власти также решили приостановить работу учебных заведений до 4 апреля. Кроме того, с 18 марта по 12 апреля в Коста-Рику смогут въезжать только граждане страны и иностранцы, имеющие там вид на жительство.

К настоящему времени врачи выявили 41 случай заражения новым коронавирусом на территории республики, трое заболевших находятся в реанимации. О первом инфицированном соотечественнике власти сообщили 6 марта.

Теги
Коста-РикаРаспространение коронавируса нового типа
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