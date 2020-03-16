Трамп оставляет на усмотрение властей штатов вопрос о переносе праймериз

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Федеральное правительство США оставляет на усмотрение властей штатов вопрос о возможном переносе на их территориях первичных выборов (праймериз) из-за коронавируса. Об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я оставляю это на усмотрение [властей] штатов. Откладывать [первичные] выборы - это серьезное дело, <...> тяжелое дело. <...> Я знаю, что они это делают, потому что они [власти штатов] поддерживают с нами связь, они делают это весьма осмотрительно", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что власти тех штатов, которые не переносят праймериз, соблюдают правила и распределяют людей так, чтобы между ними было безопасное пространство. "В переносе [первичных] выборов нет ничего хорошего. У них [властей штатов] на избирательных участках достаточно места [для этого]. <...> Я считаю необязательным перенос [праймериз]", - заключил Трамп.

Проведение первичных праймериз в штате Джорджия перенесено с 24 марта на 19 мая из-за угрозы распространения нового коронавируса. Губернатор штата Брайан Кемп в субботу ввел режим чрезвычайной ситуации. Праймериз в штате Луизиана по тем же причинам были перенесены с 4 апреля на июнь. Первичные выборы в Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо состоятся, как и намечено, 17 марта. Национальный съезд Республиканской партии, на котором нынешний глава Белого дома должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты, пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Трампа на предстоящих выборах, пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3563, умерли 65 человек.