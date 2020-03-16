{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп оставляет на усмотрение властей штатов вопрос о переносе праймериз

Сам президент США считает их перенос необязательным

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Федеральное правительство США оставляет на усмотрение властей штатов вопрос о возможном переносе на их территориях первичных выборов (праймериз) из-за коронавируса. Об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я оставляю это на усмотрение [властей] штатов. Откладывать [первичные] выборы - это серьезное дело, <...> тяжелое дело. <...> Я знаю, что они это делают, потому что они [власти штатов] поддерживают с нами связь, они делают это весьма осмотрительно", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что власти тех штатов, которые не переносят праймериз, соблюдают правила и распределяют людей так, чтобы между ними было безопасное пространство. "В переносе [первичных] выборов нет ничего хорошего. У них [властей штатов] на избирательных участках достаточно места [для этого]. <...> Я считаю необязательным перенос [праймериз]", - заключил Трамп.

Проведение первичных праймериз в штате Джорджия перенесено с 24 марта на 19 мая из-за угрозы распространения нового коронавируса. Губернатор штата Брайан Кемп в субботу ввел режим чрезвычайной ситуации. Праймериз в штате Луизиана по тем же причинам были перенесены с 4 апреля на июнь. Первичные выборы в Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо состоятся, как и намечено, 17 марта. Национальный съезд Республиканской партии, на котором нынешний глава Белого дома должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты, пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Трампа на предстоящих выборах, пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3563, умерли 65 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Компьютерные сети минздрава США подверглись хакерской атаке
По данным главы ведомства Алекса Азара, утечек данных не произошло
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС