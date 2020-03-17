Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Ирины Венедиктовой генпрокурором

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины. Соответствующий документ появился в понедельник на сайте украинского парламента.

В настоящий момент Венедиктова является и.о. директора Государственного бюро расследований.

Ранее депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что Рада на внеочередном заседании во вторник рассмотрит вопрос назначения генпрокурора. 5 марта парламентарии выразили недоверие генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, что автоматически повлекло за собой его отставку.

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Юрист, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Венедиктова также является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и членом научно-консультативного совета Верховного суда.

Во время президентской кампании 2019 года была экспертом по вопросам реформы судебной системы в команде Зеленского. На парламентских выборах того же года избрана депутатом от партии "Слуга народа". В августе 2019 года стала членом комиссии по вопросам правовой реформы, а с 13 марта 2020 года - членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.