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В США прокуроры просят суд прекратить процесс в отношении российской компании "Конкорд"

Ей приписывается вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году
Офис "Конкорд менеджмент и консалтинг" в Санкт-Петербурге AP Photo/Naira Davlashyan, архив
Описание
Офис "Конкорд менеджмент и консалтинг" в Санкт-Петербурге
© AP Photo/Naira Davlashyan, архив

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Американская прокуратура просит суд прекратить процесс в отношении российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которой приписывается вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Об этом говорится в документе, поступившем в понедельник в электронную базу суда.

"После того как все обстоятельства были тщательным образом взвешены, власти пришли к выводу, что дальнейшее производство по делу "Конкорда", российской компании, которая не имеет присутствия в Соединенных Штатах и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности", - заявила сторона обвинения.

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