Абэ заявил, что добился поддержки лидеров G7 по поводу проведения Олимпиады

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам состоявшейся в понедельник видеоконференции с лидерами стран "семерки" добился поддержки по поводу проведения Олимпийских и Паралимпийских игр с учетом ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник МИД Японии.

"Премьер-министр заявил, что хотел бы провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус. Он заручился поддержкой G7 (по этому поводу - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ведомства.

Лидеры "семерки" в совместном заявлении по итогам разговора отметили, что будут прилагать усилия, чтобы восстановить рост мировой экономики как минимум на уровне, предшествовавшем пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Кроме того, они договорились действовать сообща с целью замедления распространения инфекции, в том числе за счет ужесточения пограничного контроля.

Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идея проведения Олимпиады без зрителей была на прошлой неделе также категорически отвергнута японскими властями. Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.