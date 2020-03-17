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Выборы президента США - 2020

NYT: Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон

По оценкам издания, он получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся 10 марта в штате Вашингтон. Такие оценки представила в понедельник газета The New York Times.

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На праймериз в штате Вашингтон отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 89 делегатов.

Обработка бюллетеней в штате еще не завершена. По оценкам издания, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%.

10 марта также состоялись первичные выборы в штатах Айдахо, Мичиган, Миссури и Миссисипи, а также собрания партийных активистов в Северной Дакоте. Байден победил в Айдахо, Мичигане, Миссури и Миссисипи, Сандерс - в Северной Дакоте.

Согласно последним подсчетам газеты, Байден заручился поддержкой уже 894 делегатов национального съезда, Сандерс - 743. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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