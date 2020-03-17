Politico: суд отказал в переносе из-за коронавируса первичных выборов в штате Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Суд в штате Огайо не разрешил перенести первичные выборы (праймериз) на его территории со вторника на 2 июня по просьбе губернатора Майкла Девайна. Об этом сообщила в понедельник газета Politico.

Девайн заявил, что рассматривается возможность отложить праймериз из-за распространения коронавируса нового типа. Он обратился в суд за разрешением, поскольку не может принимать данное решение самостоятельно.

Суд в округе Франклин посчитал, что проведение выборов в июне не снижает риска заражения для жителей штата. "Нет никаких медицинских свидетельств этого", - говорится в постановлении судьи Ричарда Фрая. Он констатировал, что скорость распространения вируса, возможно, начнет снижаться только через несколько месяцев. Судья также подчеркнул, что власти штата обратились за разрешением слишком поздно.

Огайо - один из четырех штатов, где во вторник должны пройти первичные выборы по выдвижению делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партий. От Огайо для участия в съездах будут выбраны 136 демократов и 82 республиканца. Кроме того, во вторник должны пройти первичные выборы в Аризоне, Флориде и Иллинойсе.

Как сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США и оценки местных властей, число зафиксированных в стране случаев заражения новым коронавирусом составило 4008, умерли 70 человек.