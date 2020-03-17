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Суд в США постановил прекратить процесс в отношении российской компании "Конкорд"

Таким образом, ходатайство прокуратуры было удовлетворено

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство американской прокуратуры о прекращении процесса в отношении российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которой приписывается вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Об этом говорится в документе, поступившем в понедельник в электронную базу инстанции.

"Ходатайство властей удовлетворено", - отмечается в постановлении. Речь идет о снятии обвинений в отношении компаний "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые фигурировали в деле совместно в качестве "ответчиков "Конкорд".

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СШАРоссия
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