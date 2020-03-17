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Губернатор Огайо заявил, что праймериз в штате перенесут

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Власти американского штата Огайо из-за распространения нового коронавируса намерены перенести запланированные на вторник первичные выборы (праймериз), несмотря на то что суд не разрешил это сделать. Об этом сообщил в понедельник в "Твиттере" губернатор штата Майкл Девайн.

Ранее он заявил, что рассматривается возможность отложить праймериз до 2 июня из-за распространения вируса. Губернатор обратился в суд за разрешением, поскольку он не может принимать данное решение самостоятельно. Суд в округе Франклин посчитал, что проведение выборов в июне не снижает риска заражения для жителей штата и не дал соответствующего разрешения.

Девайн, который является республиканцем, подчеркнул в "Твиттере", что власти штата дадут указание, согласно которому "избирательные участки будут закрыты из-за чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения". Как отметил губернатор, его подчиненные через суд будут добиваться "предоставления возможности проголосовать всем желающим" позже.

Девайн констатировал, что проведение праймериз будет идти вразрез с рекомендациями федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США "не собираться в группы численностью более 50 человек".

Огайо - один из четырех штатов, где на вторник ранее были запланированы первичные выборы по выдвижению делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партий. От Огайо для участия в съездах должны быть выбраны 136 демократов и 82 республиканца. Кроме того, во вторник должны пройти первичные выборы в Аризоне, Флориде и Иллинойсе.

Исход первичных выборов у республиканцев не вызывает сомнений: у действующего американского лидера Дональда Трампа, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента на второй срок, нет серьезных соперников. У демократов борьбу за выдвижение кандидатом от партии ведут бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

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