Учения Defender продолжатся в Польше с участием приехавших в страну до пандемии солдат США

ВАРШАВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство национальной обороны Польши заверило, что несмотря на решение США, которые прекратили переброску своих войск на маневры Defender в Европе в связи с распространением нового коронавируса, эти учения продолжатся.

Как указало в распространенном заявлении польское оборонное ведомство, прекращение переброски солдат "не означает завершения учений". "Они будут реализованы с участием американских солдат, которые уже находятся на территории нашей страны", - информировало Минобороны Польши.

По имеющимся данным, в республике сейчас находятся 4 тыс. солдат армии США и 1550 единиц техники, которые прибыли в страну в рамках учений Defender. Кроме этого на территории Польши функционирует бронетанковая бригада США и несколько сотен американских солдат, входящих в многонациональный батальон НАТО, созданный для укрепления восточного фланга.

"Польша находится в постоянном контакте с союзниками, и мы вместе оцениваем возможности военного сотрудничества в рамках учений, чтобы в первую очередь ограничить распространение эпидемии коронавируса", - подчеркивается в сообщении.

В понедельник Европейское командование Вооруженных сил США информировало, что с 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекращены. Сообщается, что многие детали, касающиеся американского ротационного и иного военного присутствия в Европе, все еще обсуждаются.

Учения

Учения Defender Europe 20 должны были стать самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Всего в ходе учений из США в Европу планировалось перебросить порядка 20 тыс. солдат. Центром их проведения выбрана Германия, однако различные элементы этих маневров запланированы на территории 10 государств НАТО, в том числе близ российских границ с Польшей и странами Балтии.

Министерство обороны Польши считает, что эти учения демонстрируют стремление США защищать европейских союзников и партнеров, носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с редколлегией "Российской газеты" предупредил, что Москва отреагирует на учения Defender Europe 20 "таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков". По его словам, те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, "хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность".

Коронавирус в Польше

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 177. Четыре человека умерли. По последним данным, сейчас в больницах находится 768 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение, более 10 тыс. находятся в условиях домашнего карантина, более 30 тыс. под эпидемиологическим надзором.