МИД Латвии вызвал посла Польши по вопросу своих граждан, застрявших на границе с Германией

РИГА, 17 марта. /ТАСС/. МИД Латвии вызвал во вторник посла Польши Моника Михалишина, чтобы обсудить способы возвращения на родину жителей этой балтийской республики, которые застряли в многокилометровой очереди на границе Германии и Польши. Об этом глава ведомства Эдгарс Ринкевичс сообщил в Facebook.

"К сожалению, пока не удалось найти эффективного решения, несмотря на усилия", - заявил он. Ранее МИД Латвии сообщал, что из-за решения властей Польши закрыть границы в Латвию не могут вернуться 550 человек.

Как сообщил порталу ERR глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, попасть домой через территорию Польши не могут и жители Эстонии. По его словам, 15 марта Польша официально сообщила, что если страны Балтии представят списки своих граждан, то 16 марта те смогут проехать через территорию Польши. "К сожалению, это не реализовалось, - сказал министр. - Польша выдвинула со своей стороны [дополнительные] условия".

По информации эстонского МИД, для пересечения польской границы зарегистрировались 73 гражданина Эстонии. По информации портала ERR, на границе Германии и Польши образовалась очередь из автотранспорта длиною около 40 км, в которой стоят желающие попасть домой жители балтийских стран.

Власти Польши 13 марта приняли решение ввести особое положение из-за угрозы распространения коронавируса, закрыть все государственные границы и не пускать в страну иностранцев без серьезных оснований, отправляя всех приезжающих из-за границы в 14-дневный карантин. В связи с этим на границах страны, в том числе с Чехией и Германией, образовались многокилометровые пробки, в которых водителям приходится простаивать по несколько часов. На польско-российской границе с Калининградской областью интенсивность движения значительно снизилась, ситуация стабильная.