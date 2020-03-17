Рада предоставила согласие на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой, кандидатуру которой предложил президент страны Владимир Зеленский. За соответствующее решение в ходе внеочередного заседания парламента проголосовали во вторник 269 депутатов из 226 необходимых.

"Предоставить согласие на назначение президентом Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генерального прокурора", - сказано в постановлении.

В настоящий момент Венедиктова является и.о. директора Государственного бюро расследований.

Президент Украины Владимир Зеленский, представляя парламентариям Венедиктову, выразил уверенность, что она сможет обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренить коррупцию в этой структуре, а также обеспечит расследование громких уголовных дел. Он также особо отметил, что она может стать первой женщиной на Украине, которая возглавит генпрокуратуру страны.

Венедиктова со своей стороны пообещала, что в должности генпрокурора "не будет продавать и "сливать" уголовные дела". "Я обещаю не убавлять прокурорские обороты, я обещаю воссоздать мощную прокурорскую институцию, чтобы прокуроры ощущали себя защищенными и нужными этому государству".

На уточняющий вопрос депутата Рады от президентской фракции "Слуги народа" Александра Дубинского о том, подпишет ли она документы, связанные с открытием уголовных дел против пятого президента страны Петра Порошенко, Венедиктова ответила, что "все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено". Кроме того она подтвердила свою позицию о необходимости отменить закон о недопущении уголовного преследования участников "майдана" - протестной акции в 2014 году, признанной судом в РФ государственным переворотом. Против предоставления согласия на назначение Венедиктовой генпрокурором выступила фракция Порошенко "Европейская солидарность", которая назвала это "реваншем антимайдана".

Кандидат в генпрокуроры

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Юрист, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета. Венедиктова также является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и членом научно-консультативного совета Верховного суда.

Во время президентской кампании 2019 года была экспертом по вопросам реформы судебной системы в команде Зеленского. На парламентских выборах того же года избрана депутатом от партии "Слуга народа". В августе 2019 года стала членом комиссии по вопросам правовой реформы, а с 13 марта 2020 года - членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.