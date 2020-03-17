{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рада предоставила согласие на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой

Ее кандидатуру ранее предложил президент страны Владимир Зеленский
Здание Верховой Рады Украины Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание Верховой Рады Украины
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой, кандидатуру которой предложил президент страны Владимир Зеленский. За соответствующее решение в ходе внеочередного заседания парламента проголосовали во вторник 269 депутатов из 226 необходимых.

"Предоставить согласие на назначение президентом Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генерального прокурора", - сказано в постановлении.

В настоящий момент Венедиктова является и.о. директора Государственного бюро расследований.

Президент Украины Владимир Зеленский, представляя парламентариям Венедиктову, выразил уверенность, что она сможет обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренить коррупцию в этой структуре, а также обеспечит расследование громких уголовных дел. Он также особо отметил, что она может стать первой женщиной на Украине, которая возглавит генпрокуратуру страны.

Венедиктова со своей стороны пообещала, что в должности генпрокурора "не будет продавать и "сливать" уголовные дела". "Я обещаю не убавлять прокурорские обороты, я обещаю воссоздать мощную прокурорскую институцию, чтобы прокуроры ощущали себя защищенными и нужными этому государству".

На уточняющий вопрос депутата Рады от президентской фракции "Слуги народа" Александра Дубинского о том, подпишет ли она документы, связанные с открытием уголовных дел против пятого президента страны Петра Порошенко, Венедиктова ответила, что "все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено". Кроме того она подтвердила свою позицию о необходимости отменить закон о недопущении уголовного преследования участников "майдана" - протестной акции в 2014 году, признанной судом в РФ государственным переворотом. Против предоставления согласия на назначение Венедиктовой генпрокурором выступила фракция Порошенко "Европейская солидарность", которая назвала это "реваншем антимайдана".

Кандидат в генпрокуроры

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Юрист, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета. Венедиктова также является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и членом научно-консультативного совета Верховного суда.

Во время президентской кампании 2019 года была экспертом по вопросам реформы судебной системы в команде Зеленского. На парламентских выборах того же года избрана депутатом от партии "Слуга народа". В августе 2019 года стала членом комиссии по вопросам правовой реформы, а с 13 марта 2020 года - членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
МИД Латвии вызвал посла Польши по вопросу своих граждан, застрявших на границе с Германией
Ранее ведомство сообщало, что в Латвию из-за решения властей Польши закрыть границы не могут вернуться 550 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС