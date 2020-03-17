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Распространение коронавируса нового типа

"Синьхуа" обвинило США в расизме и безответственности

Агентство также обвинило Вашингтон в использовании пандемии в качестве политического оружия для очернения КНР

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Китайское информационное агентство "Синьхуа" обвинило во вторник США в расизме и безответственности, а также использовании пандемии в качестве политического оружия для очернения КНР. Об этом говорится в комментарии информагентства.

"В то время как все международное сообщество все более объединяется в борьбе с опасным коронавирусом, единственная на планете сверхдержава позволяет миру рушиться", - пишет агентство. "Даже тогда, когда эпидемия COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) продолжает распространяться, скопище американских политиканов продолжает использовать угрозу глобальному здоровью в качестве оружия для очернения и стигматизации Китая, - отмечается в материале. - Они обвиняют Пекин в сокрытии первоначальной вспышки, закрывая глаза на то, что как раз он своевременно поделился информацией с Всемирной организацией здравоохранения и широким международным сообществом".

Американские политики, подчеркивается в статье, "пошли так далеко, что задействовали расистский язык, чтобы поименовать стоящий за эпидемией патоген "китайским вирусом" или "уханьским вирусом", хотя его происхождение все еще остается неясным и вирусы вообще не имеют национальности".

Такая огульная риторика, отмечает "Синьхуа", "является безответственной и презренной". "Для многих, - говорится далее, - это стало еще одним симптомом моральной деградации Вашингтона и снижения его лидерских начал".

"Шельмование Китая не поможет Вашингтону в попытках сдержать распространение эпидемии, стигматизация Пекина никак не может быть вкладом в общую битву против пандемии. Напротив, тогда, когда мир нуждается в солидарности и взаимной поддержке, это только сеет рознь и недоверие, подрывая основы глобального единого фронта", - констатирует статья.

"Вашингтону пора проснуться перед угрозой распространения коронавируса на его собственной земле и во всем мире, а также перед угрозой политического вируса, который искажает его восприятие и снижает его ответственность, и двинуться к осознанию своей ответственности на мировой арене", - резюмирует китайское агентство.

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