Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за назначение министром экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Его кандидатуру поддержали во вторник 243 депутата при 226 минимально необходимых.

Назначить Петрашко главой минэкономики предложил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

44-летний Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США). В 2004-2007 годах работал в московском, затем в киевском представительстве компании Ernst & Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером. В 2007-2013 годах в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России". С апреля 2013 года - топ-менеджер агрохолдинга Ukrlandfarming.