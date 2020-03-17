СМИ: президент Ирака уполномочил Аднана аз-Зорфи сформировать новое правительство страны

ТАСС, 17 марта. Президент Ирака Бархам Салех уполномочил депутата Аднана аз-Зорфи сформировать новое правительство страны. Об этом во вторник сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

Отмечается, что глава государства "официально уполномочил депутата иракского парламента Аднана аз-Зорфи сформировать новый кабинет министров Ирака".

1 февраля Салех утвердил кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьера и поручил ему сформировать правительство. 1 марта назначенный глава кабмина отозвал свою кандидатуру, после того как депутаты Совета представителей (парламента) Ирака дважды не смогли провести заседание по вынесению вотума доверия его правительству, не собрав кворума.

До последнего времени обязанности главы кабинета исполнял предыдущий премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, подавший в отставку еще в конце ноября прошлого года.