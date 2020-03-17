МИД Белоруссии призывает Россию совместными усилиями бороться с коронавирусом

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. МИД Белоруссии считает, что борьба с коронавирусом должна стать проверкой отношений Белоруссии и России, и отмечает необходимость совместных эффективных действий. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

В понедельник МИД Белоруссии выразил сожаление в связи с решением российской стороной закрыть для граждан границы с Белоруссией.

"Ситуация непростая, и с эпидемией можно эффективно бороться только совместными усилиями. Это общий вызов, повод сплотиться, подлинная проверка отношений, - сказал он. - 75 лет назад мы вместе защищали нашу общую границу от внешней напасти. К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны. По его словам, печально, что решения "российских друзей в большей мере основаны на неких абстрактных пропорциях, нежели на реальных данных или интересах людей".

Он отметил, что с самого начала распространения эпидемии Белоруссия работает в тесном контакте с ВОЗ, и нет ни одной рекомендации, которую бы не выполняла белорусская сторона. Дипломат указал, что "на сегодняшний день установлены два случая завоза на территорию Беларуси коронавируса из Москвы". "Остальные тоже привезены извне. Белорусы же пока никому его не экспортировали", - сказал Глаз. "ВОЗ призывает к сплоченности и последовательно заявляет о неэффективности ограничений на перемещение людей во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", - сказал он.

В Белоруссии зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие коронавируса. Ранее границу с Белоруссией для перемещения граждан закрыли Польша, Украина, Литва и Латвия. Правительство РФ 16 марта приняло решение об ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса нового типа. Это мера касается и граждан Белоруссии.