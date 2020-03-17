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Президент Украины подписал указ о назначении Венедиктовой генпрокурором

Ранее она исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову генеральным прокурором страны. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном сайте главы украинского государства.

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"Назначить Венедиктов Ирину Валентиновну генеральным прокурором", - говорится в документе.

Верховная рада во вторник приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой, кандидатуру которой предложил Зеленский. До этого, с декабря 2019 года, она исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

5 марта Рада выразила недоверие занимавшему тогда пост генпрокурора Руслану Рябошапке, что автоматически повлекло за собой его отставку. Во время дебатов в парламенте Венедиктова, в то время - и.о. главы ГБР, обвинила Рябошапку в неэффективном функционировании офиса генпрокурора и блокировании расследования свыше тысячи дел.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к "господину Рябошапке больше всего вопросов". Последней каплей стало то, что он не предъявил обвинений экс-президенту Украины Петру Порошенко, хотя, по словам Арахамии, к этому было "все готово". Президент Зеленский за несколько дней до этого заявил, что Рябошапка не показал результатов работы на своем посту и должен его покинуть.

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Украина
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