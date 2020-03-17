Лидеры Турции, Франции, ФРГ и Великобритании провели переговоры в режиме видеоконференции

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном прошли во вторник в режиме видеоконференции из-за угрозы распространения коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

По его данным, лидеры четырех государств обсудили общие возможности в вопросе борьбы с коронавирусом, пути решения сирийского кризиса, способы оказания гуманитарной помощи Идлибу, тему беженцев, ситуацию в Ливии и отношения между Турцией и Европейским союзом.

Изначально планировалась, что четырехсторонний саммит пройдет в Стамбуле, однако позднее было принято решение провести его в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса в мире.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.