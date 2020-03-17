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Кризис на Украине

Оппозиция в Раде обвинила в госизмене Турчинова, возглавлявшего страну в феврале 2014 года

Также его обвиняют в совершении преступлений против национальной безопасности Украины

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратились в офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности (СБУ) с требованием расследовать преступные действия бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова за госизмену. Об этом говорится в депутатском обращении, опубликованном на сайте партии.

"Требуем привлечь Турчинова А.В. к уголовной ответственности, поскольку в его действиях усматриваются признаки государственной измены и преступлений против национальной безопасности Украины", - сказано в обращении.

В нем отмечается, что "в феврале 2014 года руководство Украины в лице и.о. президента Турчинова бросило военнослужащих, находившихся на территории Автономной Республики Крым, на произвол судьбы, без управления, координации и поддержки, хотя эти военнослужащие ожидали четких приказов от руководства государства о принятии неотложных мер по защите конституционного строя и территориальной целостности Украины". "Такие действия верховного главнокомандующего привели к падению боевого духа и массовым нарушениям присяги", - считают парламентарии.

.Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в своем обращении детально анализируют распоряжения Турчинова в тот период и приходят к выводу, что "изложенные факты свидетельствуют о наличии в действиях бывшего и. о. президента Украины Александра Турчинова признаков состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины ("Государственная измена").

Турчинов после госпереворота в стране временно исполнял обязанности президента с 23 февраля по 7 июня 2014 года. Затем с 16 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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УкраинаКризис на Украине
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