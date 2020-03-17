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Трамп: Китай не предупреждал США, что не сможет выполнять условия торговой сделки

Американский лидер отметил, что китайским властям "крайне нужны продукты"

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Власти Китая не предупреждали американскую сторону, что не смогут выполнять условия первой фазы двусторонней торговой сделки из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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"Им крайне нужны продукты. Я ничего от [них] не получал. У нас хорошие отношения с Китаем. <...> Мы подписали соглашение, согласно которому они будут покупать, и они покупали [американскую сельскохозяйственную продукцию]", - ответил президент, отвечая на вопрос, получал ли он китайских властей предупреждения о том, что Пекин не сможет выполнить условия сделки из-за пандемии.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая войнаРаспространение коронавируса нового типа
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