Госдеп признал нового главаря ИГ международным террористом

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что новый главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля является международным террористом. Соответствующее заявление глава Госдепартамента сделал во вторник на встрече с журналистами. Трансляция ведется на сайте Госдепа.

"Сегодня Госдепартамент заявляет о своем намерении признать Амира Мухаммеда Саида Абделя Рахмана аль-Мауля международным террористом, - указал Помпео. - Он был назван лидером ИГ после того, как в прошлом году мы убили [бывшего лидера этой террористической группировки] Абу-Бакра аль-Багдади".

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ. Мировое сообщество назвало ликвидацию аль-Багдади важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.