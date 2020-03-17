Трамп убежден, что в США не придется вводить общенациональный карантин

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Американским властям не потребуется вводить общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. Уверенность в этом выразил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Ну, общенациональный карантин можно устроить. Будем надеяться, он нам не понадобится", - сказал глава администрации США, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме. При этом Трамп признал, что американское правительство рассматривало целесообразность применения таких мер. "Мы об этом думали. Это крупный шаг. <...> Очень крупный шаг. Мы это обсуждали, но не принимали решения поступить таким образом", - отметил президент.

Он подчеркнул, что не ожидает развития ситуации по такому сценарию. "Просто не думаю, что мы примем эти меры. <...> Не думаю, что мы сделаем этот шаг", - заявил Трамп.