Трамп считает, что коронавирус следует называть "китайским вирусом"

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение". Такое мнение выразил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. "[Новый коронавирус] пришел из Китая. Думаю, что это очень подходящее определение", - считает президент.

"Китай распространял ложную информацию о том, что наши военнослужащие направили им это [вирус], это ложь. Вместо того, чтобы начинать спор, я сказал, что назову его [вирус] с использованием [страны], откуда он распространился. Он распространился из Китая", - пояснил американский лидер свою позицию.

Ранее руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд осудил использование данного выражения для определения нового коронавируса. По его словам, оно неподходящее и вредное, приводит к расистским ассоциациям.

Во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан осудил любые попытки увязать название коронавируса нового типа с Китаем. Он прокомментировал сообщение Трампа в Twitter о том, что Вашингтон поддержит отрасли американской экономики, наиболее пострадавшие от "китайского коронавируса". Гэн Шуан также подчеркнул, что "Всемирная организация здравоохранения и международное сообщество определенно выступают против того, чтобы COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) связывали с какой-либо территорией или страной".

В понедельник представитель МИД КНР заявил, что американские власти предпринимают необоснованные действия в отношении китайской стороны на фоне заявлений Пекина о том, что коронавирус в Китай могли завести военнослужащие США. На прошлой неделе посол Китая в США Цуй Тянькай был вызван в Госдепартамент из-за слов официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня о том, что коронавирус в город Ухань (административный центр провинции Хубэй) могли завезти американские военнослужащие.