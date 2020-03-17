Spiegel: лидеры ЕС договорились о немедленном запрете на въезд граждан "третьих" стран

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран ЕС во время состоявшейся во вторник видеоконференции договорились о введении немедленного запрета на въезд в сообщество граждан из "третьих" стран в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По его данным, федеральной полиции ФРГ уже дано указание не пускать в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена на территорию Германии граждан из не входящих в ЕС стран и отправлять их обратно.

Как ожидается, о результатах переговоров лидеров ЕС с минуты на минуту объявит журналистам в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.