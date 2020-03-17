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Распространение коронавируса нового типа

Трамп не считает, что США могут столкнуться с дефицитом рецептурных медикаментов

Это связано с нарушением поставок из Китая на фоне вспышки нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не считает, что в связи с нарушением поставок из Китая на фоне вспышки нового коронавируса жители Соединенных Штатов могут столкнуться с дефицитом в стране рецептурных лекарственных препаратов. Об этом глава вашингтонской администрации сообщил во вторник, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Нет, я совершенно не вижу [такой угрозы]. Мне кажется, у Китая есть все стимулы для обеспечения того, чтобы все работало нормально", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Китай является одним из крупнейших поставщиков компонентов, используемых для изготовления лекарств, которые продаются в США. В феврале портал Axios сообщал, что дальнейшее ухудшение ситуации со вспышкой нового коронавируса может привести к угрозе нехватки компонентов для производства около 150 рецептурных препаратов в США, среди которых антибиотики, дженерики, а также не имеющие альтернатив фирменные лекарства. По данным Axios, в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в тот момент выражали опасения, что вирус может привести к снижению производственных возможностей Китая, а значит к дефициту лекарственных препаратов в Америке.

В Соединенных Штатах, согласно информации университета Джонса Гопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 5613, умерли по меньшей мере 94 человека.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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