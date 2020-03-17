Меркель назвала "очень полезными" переговоры с Эрдоганом, Макроном и Джонсоном по Идлибу

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала полезными переговоры в режиме видеоконференции, которые состоялись во вторник между нею, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в Берлине.

"Мы обсудили ситуацию в Сирии. Я думаю, это были очень полезные переговоры", - сказала Меркель. По ее словам, речь шла о гуманитарной ситуации в Идлибе и возможностях помочь находящимся там людям. Германия выделила €125 млн в качестве гуманитарной помощи, напомнила она. "Она должна как можно скорее поступить людям", - отметила глава правительства ФРГ.

"Мы, естественно, приветствовали то, что там сейчас установлено временное перемирие. Турецкий президент проинформировал нас об общих [c Россией] патрулях вдоль трассы недалеко от Идлиба", - сообщила канцлер. "Мы выступили за то, чтобы политический процесс в Сирии продолжался в более широких масштабах", - указала она.

"Мы обсудили также НАТО. Турецкий президент подчеркнул, что Турция хотела бы оставаться частью НАТО. Мы приветствовали это и заявили о приверженности этому", - подчеркнула канцлер. "Тем важнее обсуждать разногласия, и сегодня предоставилась такая возможность", - утверждала она.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия, вдоль которой будет создан коридор безопасности.