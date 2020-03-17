Помпео утверждает, что Россия виновна в "убийстве десятков турецких военных" в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что России виновна в "убийстве десятков турецких военных" в Сирии. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с журналистами, трансляция которой велась на сайте Госдепартамента.

"Мы уверены, что Россия [несет ответственность за] убийство десятков турецких военных в ходе своих военных операций, - утверждал глава американского внешнеполитического ведомства - Мы поддерживаем Турцию - нашего партнера по НАТО - и рассмотрим принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать помощь Турции и положить конец насилию в [провинции] Идлиб и на остальной территории Сирии".

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара запросила у альянса дополнительную помощь в связи с ситуацией в Сирии. Столтенберг в ответ обещал лишь продолжать оказывать поддержку, которую Турция уже получает, и напомнил Эрдогану о его ответственности за остановку миграционного потока в Европу, а также за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.

Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекращаются вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.