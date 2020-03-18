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Распространение коронавируса нового типа

В Тунисе вводится комендантский час из-за коронавируса

Президент республики Каис Саид призвал граждан соблюдать ограничительные меры

ТУНИС, 18 марта. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид объявил во вторник о введении на территории страны комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса. Заявление главы государства транслировалось по центральному телевидению.

В своем обращении Саид призвал граждан соблюдать вводимые властями ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением заболевания: "Тунисцы должны ограничить свои передвижения. Покидать дома оправданно только в случае крайней необходимости. Находясь дома, вы не позволяете болезни распространяться. Это вопрос нескольких дней".

Комендантский час, запрещающий гражданам нахождение на улице с 18:00 до 6:00, вступает в силу с 18 марта.

По последним данным, в Тунисе зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Теги
ТунисСаид, КаисРаспространение коронавируса нового типа
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