В Тунисе вводится комендантский час из-за коронавируса

ТУНИС, 18 марта. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид объявил во вторник о введении на территории страны комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса. Заявление главы государства транслировалось по центральному телевидению.

В своем обращении Саид призвал граждан соблюдать вводимые властями ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением заболевания: "Тунисцы должны ограничить свои передвижения. Покидать дома оправданно только в случае крайней необходимости. Находясь дома, вы не позволяете болезни распространяться. Это вопрос нескольких дней".

Комендантский час, запрещающий гражданам нахождение на улице с 18:00 до 6:00, вступает в силу с 18 марта.

По последним данным, в Тунисе зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом нового типа.