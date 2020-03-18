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Кипр вводит 14-дневный запрет на прием пассажирских рейсов из 28 стран, включая Россию

Эта мера начнет действовать с 21 марта

НИКОСИЯ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Республики Кипр с 21 марта вводят двухнедельный запрет на прием пассажирских рейсов из 28 стран, включая Россию. Об этом министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну сообщил по итогам состоявшегося вечером во вторник в президентском дворце Никосии заседания межведомственного комитета по борьбе с коронавирусом.

"С 3 часов ночи по кипрскому времени (4:00 мск) 21 марта 2020 года на 14 дней запрещено, за исключением грузовых рейсов, выполнять полеты в аэропорты Ларнаки и Пафоса из следующих стран: Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Египет, Эстония, Германия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Иордания, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Катар, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и Греция", - цитирует заявление министра кипрский Департамент печати и информации.

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КипрРаспространение коронавируса нового типа
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