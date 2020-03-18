Помпео назвал условия, при которых новый премьер Ирака получит поддержку США

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Новый премьер-министр Ирака Аднан аз-Зурфи получит поддержку со стороны Соединенных Штатов, если поставит на первое место суверенитет страны, а также борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека. Об этом заявил во вторник на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Иракцы хотят правительство, которое поддерживает суверенитет Ирака, обеспечивает базовые нужды, не является коррумпированным, а также защищает права человека. Если недавно назначенный премьер-министром Аднан аз-Зурфи будет ставить эти интересы на первое место, у него будет поддержка США и международного сообщества", - написал он.

Президент Ирака Бархам Салех назначил во вторник Аднана аз-Зурфи премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство. Ему отводится 30 дней на подбор кандидатов на министерские посты. 16 марта истек отведенный президенту конституцией срок для назначения нового премьера.