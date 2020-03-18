{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео назвал условия, при которых новый премьер Ирака получит поддержку США

Его приоритетами должны быть суверенитет страны, борьба с коррупцией и соблюдение прав человека, указал госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Новый премьер-министр Ирака Аднан аз-Зурфи получит поддержку со стороны Соединенных Штатов, если поставит на первое место суверенитет страны, а также борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека. Об этом заявил во вторник на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Иракцы хотят правительство, которое поддерживает суверенитет Ирака, обеспечивает базовые нужды, не является коррумпированным, а также защищает права человека. Если недавно назначенный премьер-министром Аднан аз-Зурфи будет ставить эти интересы на первое место, у него будет поддержка США и международного сообщества", - написал он.

Президент Ирака Бархам Салех назначил во вторник Аднана аз-Зурфи премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство. Ему отводится 30 дней на подбор кандидатов на министерские посты. 16 марта истек отведенный президенту конституцией срок для назначения нового премьера.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)Салех, Бархам
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Созванный Эр-Риядом саммит G20 может пройти на следующей неделе
Точная дата проведения совещания не называется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС