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Распространение коронавируса нового типа

Власти Австралии объявили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса

В стране вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий и заграничные поездки

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Австралии объявили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса. Как заявил в среду глава правительства страны Скотт Моррисон, на территории государства запрещены все мероприятия с участием более 100 человек, а гражданам рекомендовано воздержаться от любых поездок за пределы страны.

По словам премьера, после консультаций с офисом главного санитарного врача страны правительство приняло решение об ужесточении запрета на проведение массовых мероприятий. "Решение, которое мы приняли, заключаются в том, чтобы ввести запрет на все массовые мероприятия с участием 100 и более человек в закрытых помещениях. Для мероприятий, проводимых на открытом воздухе, действует ограничение в 500 участников. Это правило вступает в силу сегодня и применяется во всех штатах и на всех территориях (Австралии)", - сказал Моррисон, выступая на брифинге в Канберре.

Он отметил, что исключения будут сделаны для аэропортов, объектов общественного транспорта, медицинских учреждений, мест заключения и содержания под стражей, а также для федерального и региональных парламентов, рынков, супермаркетов, производственных площадок и школ.

Также ряд новых ограничений задействован в отношении поездок из Австралии. "Мы повышаем уровень запрета на поездки для австралийцев до четвертого уровня - (запрет на поездки) по всему миру. Это первый случай в истории Австралии, но наш совет для граждан предельно ясен - не выезжайте за границу. Пока это бессрочный запрет, но, как мы можем видеть, страны по всему миру вводят аналогичные ограничения", - подчеркнул Моррисон.

Ранее в среду федеральный министр по делам ветеранов Даррен Честер заявил об отмене всех праздничных мероприятий в честь предстоящего 25 апреля Дня АНЗАК (день, когда австралийцы вспоминают всех павших в войнах - прим. ТАСС). Традиционная панихида по павшим пройдет без зрителей и будет транслироваться по национальному телевидению. Военный парад и митинг в Канберре будут отменены, также как памятные шествия во всех региональных столицах.

На территории Австралии зарегистрировано более 450 случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее число зараженных - более 210 человек - в крупнейшем городе страны Сиднее. Диагноз первого пациента с заболеванием, вызванным новым вирусом, был подтвержден в Мельбурне 25 января. К настоящему моменту 23 человека выздоровели, пятеро - умерли.

Теги
АвстралияМоррисон, СкоттРаспространение коронавируса нового типа
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