CNN: Байден уверенно лидирует на первичных выборах в штате Флорида

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден значительно опережает сенатора от Вермонта Берни Сандерса, согласно предварительным оценкам итогов голосования на первичных выборах (праймериз) демократов, проходящих в штате Флорида. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

На праймериз во Флориде отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 219 делегатов.

Избирательные участки в штате должны закрыться в течение получаса. Согласно приведенным телеканалом результатам обработки 45% бюллетеней, Байден получает около 59% голосов избирателей, Сандерс - примерно 20%.

Флорида - один из трех штатов, где во вторник проходят первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партий. Другие два штата - Иллинойс и Аризона. Флорида является важнейшим из этих трех, поскольку Иллинойс и Аризона отправят на съезд соответственно 155 и 67 делегатов.

Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой уже 898 делегатов национального съезда, Сандерс - 745. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.