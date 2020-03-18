Байден побеждает на первичных выборах демократов во Флориде и Иллинойсе

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе уверенную победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Флорида. Такие оценки привели во вторник телеканалы CNN, ABC и NBC а также агентство Associated Press и газета The New York Times.

На праймериз во Флориде отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 219 делегатов.

Согласно приведенным телеканалами данным обработки более 80% бюллетеней, Байден получил около 60% голосов избирателей, сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 22%. The New York Times констатирует, что Байден по итогам праймериз во Флориде заручится поддержкой не менее 129 делегатов, Сандерс - минимум 48.

Ведущие СМИ смогли представить прогнозы относительно исхода праймериз сразу же после закрытия участков, в частности, из-за того, что многие жители штата проголосовали досрочно. По данным AP, при проведении первичных выборов в некоторых округах штата имели место серьезные трудности. Сотни добровольцев, которые ранее выражали готовность помогать при проведении праймериз, не пришли на участки из-за опасений, касающихся распространения в США нового коронавируса.

Байден также гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся во вторник в штате Иллинойс. Такие оценки привели агентство Associated Press и газета The New York Times. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 155 делегатов.