Байден побеждает на первичных выборах демократов во Флориде и Иллинойсе

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе уверенную победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Флорида. Такие оценки привели во вторник телеканалы CNN, ABC и NBC а также агентство Associated Press и газета The New York Times.