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Выборы президента США - 2020

Трамп набрал достаточное число делегатов, чтобы стать кандидатом от республиканцев

Действующий президент США ожидаемо одержал победу на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп во вторник заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом свидетельствует выводы телеканала CNN по итогам состоявшихся во вторник первичных выборов (праймериз) в штатах Иллинойс и Флорида.

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Трамп ожидаемо одержал победу в обоих штатах и в настоящее время получил голоса 1301 делегата. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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