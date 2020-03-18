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Распространение коронавируса нового типа

Президент Колумбии объявил чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Президент Колумбии объявил чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.

Новость дополняется

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КолумбияРаспространение коронавируса нового типа
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